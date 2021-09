ERC marca distancias con las gestiones del entorno de Puigdemont en Rusia

El eurodiputado de ERC Jordi Solé ha marcado distancias con las gestiones realizadas por el entorno del expresident Carles Puigdemont en Rusia en favor del procés.



La supuesta conexión rusa de un colaborador de Puigdemont en busca de apoyo de Rusia al proceso independentista en Cataluña, de la que se hizo eco una investigación publicada por el diario The New York Times, agitó el pasado viernes la política catalana.



El Times señalaba que el historiador y jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB con el objetivo de "garantizar la ayuda rusa" al procés.



El propio Alay lamentó el pasado viernes por la noche la falta de muestras de apoyo desde ciertos sectores del independentismo, y en ERC el silencio en torno a este asunto ha sido prácticamente total.



El eurodiputado Jordi Solé sí dio anoche su opinión, aunque no puede ser leída como un espaldarazo a Puigdemont: "En el ámbito internacional, el independentismo catalán se tiene que mover en el espacio de los actores y los Estados con credenciales plenamente democráticas. Todo lo demás, al final resta más que suma".



Le ha respondido en tono de reproche el diputado de JxCat en el Parlament Francesc de Dalmases: "Más allá de la insolidaridad, que ya no es noticia, también expresa un desconocimiento y una falsedad manifiesta. Tristísimo", afirma, y adjunta una noticia sobre la última visita de la canciller alemana Angela Merkel a Rusia.



También la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, salió anoche a replicar a Solé con ironía: "Pues desde la conselleria de Empresa y Trabajo [que dirige el republicano Roger Torrent] tenéis trabajo, habrá que cerrar unas cuantas oficinas de ACC1Ó, comenzando por la de Moscú y siguiendo por la de Pekín".



En cambio, Albert Royo, que era el secretario general del Diplocat durante el 1-O, se desmarcó el sábado de las gestiones de Alay.



"Más allá de operaciones de Estado para pringar al independentismo catalán con estrategias desestabilizadoras de Putin, creo que es evidente que el caso catalán solo puede ser gestionado (y eventualmente solucionado) en el marco europeo y occidental. Si alguien apuesta por Moscú, se equivoca", advirtió Royo en Twitter.