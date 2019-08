El emotivo anciano que decidió volver a casarse con su esposa para superar sus problemas de memoria

El diario británico The Sunday Times publicaba recientemente una historia realmente emotiva. Su protagonista, o más bien uno de ellos, es Bill, un anciano de 71 años profundamente enamorado de su esposa Anne, de 69. No hay nada que les haga más feliz que estar juntos, pero hasta llegar aquí tuvieron que pasar momentos difíciles. Bill fue diagnosticado con una demencia senil en 2010 que le ha generado grandes problemas de memoria. Es por eso que ahora ha decidido volver a casarse, en el mismísimo jardín de su casa de Aberdeen (Escocia), con Anne para recordar cómo se sintió el día que se casó con la mujer de su vida.

Anne explicó que al principio no le dio demasiada importancia a la propuesta de Bill, pero ante su insistencia, no dudó en aceptarla. La pareja lleva 18 años de relación y 12 años de casada. "Acudimos a una boda de un familiar a principios de mes y claramente emocionó a Bill. Después de la boda no paraba de decirme que quería estar conmigo para siempre", detallaba Anne.

Asimsimo, Anne afirmaba que "es emocionante saber que a pesar de tantos años luchando con la demencia, todavía me quiere. Me encanta saber que seguirá llenando de felicidad también mi vida". Ahora esta historia se ha hecho viral y ha cautivado a las redes sociales.