Elizabeth Warren abandona las primarias demócratas y refuerza el duelo Biden - Sanders

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren planea anunciar este jueves su retirada de la carrera por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, según medios de comunicación estadounidenses. Trump da por hecha la noticia y tras su caída en la carrera, todo apunta a que el duelo entre Biden y Sanders será el definitivo.

Elizabeth “Pocahontas” Warren, who was going nowhere except into Mini Mike’s head, just dropped out of the Democrat Primary...THREE DAYS TOO LATE. She cost Crazy Bernie, at least, Massachusetts, Minnesota and Texas. Probably cost him the nomination! Came in third in Mass.