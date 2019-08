EEUU organizará el próximo G7 y Trump propone uno de sus hoteles y readmitir a Rusia

Según informa la CNN, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo el lunes que "posiblemente" organice la próxima reunión del G7 en su hotel y club de golf llamado Trump National Doral Miami Golf Resort.

EE.UU. será el próximo organizador de la cumbre en 2020 y el presidente estadounidense, aunque no ha tomado una decisión final sobre dónde organizar el G7, afirma que los funcionarios "no han encontrado nada que esté cerca de competir con esa ubicación".

Durante la reunión Trump se reunió con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en Biarritz y le destacó las ventajas de organizar el G7 en sus instalaciones asegurando que de esta manera puede "manejar lo que sea que suceda". Además también utilizó como punto a favor la cercanía con el aeropuerto internacional de Miami, donde se sitúa el complejo hotelero.

Donald Trump también aseguró que sus enormes instalaciones podría alojar con gran facilidad a todos los líderes junto a sus delegaciones, además de a la prensa que acuda a cubrir la cumbre.

Según la CNN, si Trump realiza definitivamente la reunión anual en su hotel, recibirá una gran cantidad de críticas y preguntas sobre si alojar a todas las personas que se desplazan en estas reuniones supondría un beneficio económico para él mismo. El magnate estadounidense ya fue criticado por recibir a otros líderes en sus complejos hoteleros, como fue el caso del presidente de China, Xi Jinping, al que recibió en su resort de Mar-a-Lago Golf Club, de Florida.

Readmisión de Rusia y vuelta al G8

Donald Trump, insistió hoy en su objetivo de que Rusia vuelva al G7, una idea que generó divisiones en esta cumbre del grupo, aunque dudó de la conveniencia de invitar a ese país a la cita de 2020, que será en Estados Unidos.

"Creo que es mejor tener a Rusia dentro de la tienda de campaña que fuera", afirmó Trump en una rueda de prensa al final de esta cumbre de Biarritz. El presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, destacó por su parte que en esta cita hubo una larga discusión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Macron, quien se reunió una semana antes de esta cita con Putin, destacó que no hubo avances sobre el retorno de Rusia al grupo, y si bien es potestad del Estado que ejerce la presidencia temporal invitar a otros países a la cumbre, recalcó claramente que el retorno a un G8 precisa unanimidad.

Macron afirmó que "mientras la situación en Ucrania no se solucione" no es momento "de oficializar" el retorno de Moscú al grupo. "Pero todos hemos constatado que es importante hablar con Rusia", añadió.

Sin embargo, Trump manifestó sus dudas acerca de que Rusia acuda a la próxima cumbre, en 2020, como invitada, aprovechando que la presidencia de turno estadounidense tendrá esa prerrogativa. Según Donald Trump, "sería duro" para el presidente ruso, Vladímir Putin, ser invitado después de haber sido expulsado por la invasión y anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en 2014, en lugar de volver a ser miembro de pleno derecho.

Preguntado acerca de si no le puede perjudicar políticamente la propuesta sobre el retorno de Rusia al grupo en la cumbre de EEUU de 2020, pocos meses antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del año próximo, Trump aseguró: "No hago nada por politiqueo". "No me importa políticamente, no me importa que haya elecciones" a la hora de defender esta cuestión.

Trump propugnó activamente en esta cumbre el retorno de Rusia, y aunque asegura que algunos miembros le apoyaron, reconoció que finalmente no había unanimidad, en una discusión en la que los miembros europeos del grupo figuraban entre los más opuestos al regreso de Rusia