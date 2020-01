Dos niños reciben disparos por lanzar bolas de nieve a los coches en Estados Unidos

Milwaukee (Wisconsin, Estados Unidos) fue el escenario de un tiroteo que dejó a dos niños heridos este sábado. La Policía de la ciudad encontró primero a una niña de 12 años con una herida de bala. Más tarde, fue un niño de 13 años, que había sufrido idéntico percance, con quien dieron las fuerzas del orden. Ninguno de los dos presentaba lesiones que pusieran en peligro sus vidas.

On Saturday, January 4, 2020, at approximately 7:50 p.m., the Milwaukee Police Department responded to a shooting on the 6100 Block of West Birch St. Upon arrival officers found a 12 year old Milwaukee female suffering from a non-life threatening gunshot wound. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) January 6, 2020

Ambos heridos pertenecían a un grupo de niños que durante la tarde del sábado se habían dedicado a lanzar bolas de nieve a los coches que pasaban por la Avenida West Birch. Según parece, una de esas bolas de nieve impactó en un Toyota blanco, cuyo conductor reaccionó con varios disparos dirigidos a los niños.

Minutes later a 13-year-old Milwaukee male was found also suffering from a non-life threatening gunshot wound. Officers immediately applied first aide to both victims. Both are being treated at a local hospital. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) January 6, 2020

La Policía todavía busca al sospechoso, cuya reacción dejó los dos heridos ya comentados. Ambos son atendidos en un hospital local desde que ocurrió el suceso, que la Policía de Milwaukee está intentando esclarecer.

Preliminary investigation indicates both victims were with a group of juveniles throwing snowballs at cars passing by. One of the snowballs struck a white Toyota, no further description, and the driver of the auto fired shots into the group of kids striking the two victims. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) January 6, 2020

El cuerpo policial ha puesto dos números de teléfono a disposición de los ciudadanos. Así, cualquiera que tenga información sobre el caso podrá ponerse en contacto con los agentes y ayudar a localizar al sospechoso del tiroteo.