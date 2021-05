Detenido un marine en activo acusado de participar en el asalto al Capitolio de Estados Unidos

Un oficial en activo de la Infantería de la Marina de Estados Unidos ha sido detenido este jueves al ser acusado de participar en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

Christopher Warnagiris, mayor de 40 años y que desarrollaba su puesto en la Base Quantico del Cuerpo de Marine de Virginia, ha sido arrestado al ser acusado de entrar en el edificio y empujar a un oficial de Policía para mantener la puerta abierta y permitir la entrada de otros alborotadores, informa CBS.

Según han indicado los fiscales, el oficial en activo fue el primero de un grupo en romper la línea policial que protegía las puertas de la rotonda este del Capitolio. Asimismo, han señalado que Warnagiris empujó a otras personas al interior de la sede.

Wargnagiris, primer miembro en servicio activo acusado en el marco de la investigación del asalto, se suma a una lista de 44 personas acusadas de participar en la insurrección y que han servido en el Ejército estadounidense.

