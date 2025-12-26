Detenido un hombre por apuñalar a tres mujeres en el metro de París

Tres mujeres han resultado heridas este viernes tras una serie de apuñalamientos ocurridos en el metro de París. Según ha informado el operador del metro (RATP), el suceso ha tenido lugar en tres estaciones diferentes de la línea 3 de la capital francesa.

Ataque en la línea 3

Los hechos se han registrado en un intervalo de media hora, entre las 16:15 y las 16:45, en el centro de la capital. Las estaciones afectadas han sido Opéra, Arts-et-Métiers y République, que conectan Bagnolet y Levallois-Perret.

Según han confirmado diversas fuentes policiales y de la RATP al medio Le Parisien, un hombre armado con un cuchillo ha atacado a las tres mujeres en diferentes puntos del recorrido. Las víctimas han recibido atención inmediata por parte de los bomberos de París.

Detención y estado de las víctimas

El atacante ha logrado huir tras los hechos, pero ha sido capturado por la policía tras una breve búsqueda. Por el momento, no se ha precisado la gravedad de las heridas ni el estado de salud de las afectadas.