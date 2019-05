La contundente lección de una policía argentina a una mujer que maltrataba a su perro

Las imágenes de una agente de policía argentina riñendo a una mujer que había sido denunciada por sus vecinos por maltratar a su perro se han hecho virales y han dado la vuelta al mundo. El vídeo grabado en la localidad de San Francisco Solano, en la provincia de Buenos Aires, muestra la dura reprimenda de la policía a la mujer, que mantenía al animal atado en malas condiciones y sin proporcionarle ningún tipo de alimentos.

Que les parece la actitud de esta oficial defendiendo a un perrito mal tratado??? Los leo... pic.twitter.com/ErD7K4QMYc — ��Gabriel Alegre���� (@alegre_biel1971) 6 de mayo de 2019

"Estamos en el 2020 casi, no estamos en 1960, que se tenía a los animales atados y se morían casi de hambre", comienza la agente. "Soltalo, ponele una madera, cuidalo, llamalo. Ponele un cordón con tu teléfono", continúa la policía su discurso. "Si se pierde, hay gente como nosotras que te va a buscar, que te va a escribir. Porque seguro que para tener un celular tenés".

"Qué querés que te diga, así nunca vas a salir adelante", continúa la agente, "yo voy a pedir la orden de allanamiento y voy a venir a sacarte el perro, porque así no lo podés tener".

Y cierra con unas contundentes palabras que han sido muy aplaudidas: "No le hagas la vida de mierda al animal, porque el animal no ha pedido ser tu perro. Vos lo agarraste, y si lo agarraste, tenés que ser responsable como de tus hijos. El animal no tiene que estar en la calle, porque hay muchos peligros, pero tiene que estar dentro y bien".

Estas palabras han conmovido a los usuarios de redes sociales y decenas de miles han compartido el contundente vídeo en internet.