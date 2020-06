¿Cómo es “IMMUNI”, la app para controlar el coronavirus, que se pone en marcha en varias regiones de Italia?

Su uso es voluntario y anónimo y tiene como misión informar a los usuarios si han estado en contacto con algún contagiado. Ninguno de los datos recopilados se grabará o divulgará antes de que el paciente haya decidido dar su consentimiento para utilizar sus datos.

Se trata de una aplicación telefónica para facilitar la tranquilidad de los usuarios, descubriendo a quienes han estado en contacto con algún positivo en la etapa en la que Italia ha entrado en un desconfinamiento generalizado.

El Gobierno lo ha adaptado a las posibilidades que da la tecnología en la prevención sanitaria de masas, pero a lo largo de los días en los que se ha puesto en marcha de forma experimental, sus usuarios han confirmado errores, tanto a la hora de descargar la aplicación como en la forma de comunicar posibles contagiados.

Siguiendo las líneas directrices aprobadas por la Unión Europea el pasado 15 de abril, con esta aplicación se combina el control con la privacidad. Está elaborada con un código abierto que almacena los datos sólo en el móvil y la transmisión de las informaciones es por códigos anónimos que llegan a unos servidores sanitarios públicos descentralizados. A través de bluetooth está app busca los contactos y detalla tanto el día como el tiempo de exposición con la persona enferma. Estos datos con códigos anónimos pasan a las autoridades sanitarias que se limitan a avisar.

Eso sí, está claro que este sistema sólo funcionará si un 60% de la población descarga la app. Además de extenderse su uso en toda Italia, el sistema deberá ser compatible en Europa. Si no fuera así, una vez generalizada la libre circulación de ciudadanos, no resultaría útil para controlar la pandemia.

El Gobierno italiano apuesta decididamente por esta aplicación

Los primeros días en tan sólo 24 horas más de medio millón de personas se la habían descargado esta aplicación, de la que el Gobierno se enorgullece y asegura que Italia se va a convertir en uno de los primeros países en utilizarla.

En la región de Apulia, que se encuentra al sur de Italia, todas las personas que lleguen de otras regiones o desde el extranjero deben informar de su presencia y se recomienda que se descarguen la aplicación. En las Marcas, su presidente ha animado a sus conciudadanos a descargarla, tal como ha sucedido en Sicilia, donde su máximo responsable, Nello Musumesci, ha asegurado que “será como tener como compañero silencioso de viaje al sistema sanitario nacional y sentirse más tranquilo”.

Pero no todos comparten esta opinión y en la región de Friuli Venecia consideran que la efectividad de la aplicación es insuficiente. En Véneto, su presidente, Luca Zaia afirma que “la aplicación tiene dos limitaciones principales, una relacionada con la privacidad y la otra es que no está claro qué sucederá si se determina una positividad. La atención médica regional no rige nada de lo que sucede a través de la aplicación y esto es inquietante y no se puede manejar”.

En lo que se refiere a los expertos, uno de los más prestigiosos virólogos del país, Andrea Crisanti, considera que, aunque la idea es buena, su potencial de funcionamiento es bajo, porque se la tendría que descargar el 90 % de los italianos. Por este motivo el Gobierno ha previsto una campaña de promoción para los próximos cuatro meses.

Las personas que reciban notificaciones sobre un posible contagio, podrán pedir ayuda médica y solicitar un test diagnóstico.

El lanzamiento de la app ha tenido también numerosos problemas. No todos los teléfonos permiten su instalación. También surgió una polémica ya subsanada, porque en uno de los gráficos de la aplicación en los que se explica su funcionamiento, el hombre aparecía trabajando mientras que la mujer tenía un niño en los brazos. La imagen fue inmediatamente sustituida.