Boris Johnson ordena el confinamiento de los británicos en sus casas durante tres semanas

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha ordenado este lunes el confinamiento obligatorio de los británicos en sus hogares durante al menos tres semanas para tratar de frenar la expansión del nuevo coronavirus.

Solo se permitirá salir a la calle para hacer la compra, realizar una actividad de ejercicio al día (correr, caminar o montar en bicicleta), por razones médicas o para cuidar a personas vulnerables, así como para ir al trabajo, en caso de "absoluta necesidad", ha indicado el jefe de Gobierno.

Desde esta noche, la policía impondrá sanciones a quienes incumplan las medidas anunciadas, ha precisado Johnson en un discurso desde su residencia oficial de Downing Street.

+++TOTAL LOCKDOWN ���� Boris Johnson opta por el modelo Italia y cierra el país: solo se puede salir para básicos (supermercado, medicinas, trabajo o deporte). Tono paternalista -"YOU MUST STAY AT HOME; Si tus amigos te invitan a salir, tienes que decir no"- pero mano dura.@COPE