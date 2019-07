La bonita iniciativa para 'unir' Estados Unidos y México

El arquitecto de California, Ronald Rael, ha creado unos balancines que conectan Estados Unidos y México. Cada asiento del columpio se encuentra a un lado de la frontera y de esta manera los niños de ambos países pueden jugar juntos. Esta ha sido la ingeniosa idea que ha tenido el arquitecto para apoyar la integración y manifestar su rechazo a la política migratoria que ha instaurado Donald Trump en EEUU.

El actor y cantante mexicano, Mauricio Martínez, ha comentado esta bonita iniciativa a través de su twitter personal diciendo que ''este hermoso gesto nos recuerda a todos que estamos conectados: lo que pasa en un lado tiene su impacto en el otro. Los balancines se han construído en una zona de la Ciudad de Juárez. El fin es que los más pequeños se olviden por unos minutos de la amarga realidad que viven al otro lado del muro. Muchos de estos niños se encuentran separados de sus familiares.

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

���� ❤️ ���� pic.twitter.com/vSpfxhtvkX