El bombardeo de Kiev, desde el aire: las fuerzas rusas ya están en la capital de Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está siendo un proceso de una velocidad casi sin precedentes. Si esta madrugada del jueves comenzaba el ataque a distintos puntos del país, a media tarde ya hay imágenes como las que acompañan a esta noticia, donde se bombardea el cielo de Kiev, capital de Ucrania, desde el aire.

Los vídeos a los que ha tenido acceso COPE, muestran cómo es la fuerza aérea del país que preside Vladímir Putin la encargada de asediar la capital, a la que ya habrían llegado tras haber comenzado una invasión desde todos los puntos estratégicos del país, como la central nuclear de Chernóbil o el puerto de Odesa.

El presidente de Ucrania advierte a Occidente: "Si no nos apoyan hoy, la guerra llamará a sus puertas"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recalcado que su Gobierno "ofrece un retorno a la paz" tras el inicio de la ofensiva militar por parte de Rusia, antes de pedir a Occidente apoyo ante la ofensiva y advertido de que, en caso contrario, "la guerra llamará a sus puertas" en el futuro.

"Recalcamos que no es Ucrania la que eligió el camino de la guerra, pero Ucrania ofrece un retorno a la paz", ha dicho en un discurso televisado. "Hoy he hablado con muchos líderes. Los de Reino Unido, Turquía, Francia, Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos, Suecia, Rumanía, Polonia, Austria y otros. Si ustedes, queridos líderes europeos, queridos líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos apoyan hoy, mañana la guerra estará llamando a vuestra puerta", ha argumentado.

Asimismo, ha pedido a la población que apoye los esfuerzos del Ejército. "Tenemos un Ejército de gente poderosa. Nuestra población es también un ejército poderoso. Apoyen a nuestro Ejército", ha señalado el mandatario, quien ha recalcado que "el enemigo ha sufrido grandes pérdidas" en los combates desencadenados esta madrugada.