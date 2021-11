El Bitcoin como divisa en El Salvador: incertidumbre, opacidad y sin cumplir expectativas

El pasado 7 de septiembre El Salvador aprobó una medida histórica. El país aprobó el Bitcoin como divisa legal en su territorio convirtiendo a El Salvador en la primera nación que adopta esta criptomoneda como método de transacciones oficial. Esta medida provocó que se abriese un debate tanto en el país como en otros lugares sobre las oportunidades y los peligros de aceptar esta criptomoneda como divisa oficial.

El Salvador ha mantenido las informaciones y datos del Bitcoin bajo secreto por las instituciones. En este sentido, el director de la plataforma Acción Ciudadana, Eduardo Escobar ha criticado que no se revele información del proceso y que la implementación haya sido "oscura, opaca". Lo único que se conoce del desarrollo de la criptomoneda como divisa oficial del país es lo que Nayib Bukele, presidente del país, comunica a través de su cuenta de Twitter. En este sentido, el director de la plataforma Acción Ciudadana, Eduardo Escobar" ha criticado que no se revele información del proceso.





El Gobierno de El Salvador destinó más de 200 millones de dólares a arrancar este proyecto y casi dos meses y medio después ya se han sucedido numerosos problemas en su implantación. El Gobierno implantó un bono equivalente a 30 dólares para que los ciudadanos se sumergieran en el manejo de esta divisa. Esto ha generado suplantaciones de identidad para obtener esos bonos por nuevos registros y ya son más de 100 personas las que han denunciado este suceso. La defensa de estos afectados exige que se implanten mecanismos para verificar la identidad.

Tras más de dos meses de la implantación del Bitcoin como divisa oficial, los datos no son demasiado optimistas. El propio Banco de España realizó un informe en el que detallaba que la medida "carece del carácter técnico que sería, a priori, esperable" y esto puede suponer ciertos problemas para los ciudadanos y muchas incertidumbres.

Problemas desde el primer día

Esta medida sembró la incertidumbre desde su primer día como divisa nacional. Cuando entró en vigor esta criptomoneda en El Salvador su valor fue el más bajo en casi un mes con un descenso de más del 10%, es decir, perdió unos 7.000 dólares.

Además de los numerosos casos de fraude que se han producido en la corta vida de la criptomoneda, la aceptación de esta divisa supone otros problemas como que las características del Bitcoin no permite cancelar operaciones ya hechas o cambiar claves de acceso.

En cuanto a la aceptación de el Bitcoin, la respuesta no fue del todo buena, ya que se sucedieron las críticas de ciudadanos del país y a nivel internacional por parte de otros países. Primero la aplicación no funcionaba correctamente y no permitía las descargas. Después la configuración no permitía a muchos usuarios acceder y también hubo problemas técnicos que provocaron inseguridad. Ante esto, Nayib Bukele justificó por el gran volumen de actividad que se produjo, algo que hizo que aumentase la inseguridad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya advirtió que si algún país adoptaba el Bitcoin como divisa oficial podría tener consecuencias "terribles". "Si los bienes y servicios tienen precios en una divisa real y otros en una criptomoneda, hogares y empresas van a pasar más tiempo escogiendo qué moneda tener que en emprender actividades más productivas", asegura el informe. Además, advertía que "los ingresos del Gobierno se van a ver expuestos a los tipos de cambio si es que los impuestos acaban recaudándose en criptomoneda mientras la divisa real sigue activa y con un alto porcentaje de uso".

Este rechazo fue confirmado por el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, que aseguró que "la población continúa rechazando el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, lo que es confirmado por varias encuestas que se han publicado últimamente". Además, añadió que muchos ciudadanos, al disponer de pocos recursos, solo se registraron para utilizar los 30 dólares gratis en la compra de productos de primera necesidad y no continuaron formando parte de las transacciones de la nueva divisa.





La conclusión de Óscar Cabrera es que la intención de que se generalice el uso de esta criptomoneda "no ha resultado" y el dólar sigue siendo la divisa utilizada por los ciudadanos. Esta poca aceptación se debe al elevado porcentaje de hogares en pobreza, con muchas familias sin acceso a Internet e incluso sin smartphones.

Por tanto, tras más de dos meses, la aceptación del Bitcoin mantiene un clima de incertidumbre en El Salvador y no parece que se puede implantar de forma masiva tal y como se recogía en la Ley Bitcoin, debido a la imposibilidad de acceso de gran parte de la ciudadanía. De esta manera, esta medida orientada a la transformación digital se ha convertido en un paso pionero de cara al futuro para algunos, pero una marginación y un aislamiento para aquellas personas que no tienen recursos. Además, el Bitcoin puede convertir a la economía de El Salvador en una gráfica llena de picos e inestabilidad a causa de la volatilidad de esta criptomoneda.