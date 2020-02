Biden endurece la campaña y carga contra Buttigieg por su inexperiencia

Uno de los favoritos a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, ha cargado en uno de sus anuncios de campaña contra uno de sus rivales, Pete Buttigieg, apelando a su falta de experiencia para ser presidente.

El nuevo anuncio de Biden destaca en cambio su experiencia como vicepresidente con Barack Obama, mientras Bittigieg se ha ocupado de problemas municipales cuando fue alcalde de South Bend, Indiana. "Barack Obama ha llamado a Joe Biden 'el mejor vicepresidente que ha tenido EStados Unidos', pero Pete Buttigieg no piensa mucho en el historial del vicepresidente", relata el spot.

"Tanto el vicepresidente Biden como el exalcalde Buttigieg han afrontado duras luchas. Bajo la amenaza de un Irán nuclear, Joe Biden ayudó a negociar el acuerdo con Irán y bajo la amenaza de las mascotas que desaparecían, Buttigieg negoció una normativa de licencias más laxa para los chips", explica.

También compara el impulso económico a la industria en el medio-oeste que "salvó nuestra economía de una depresión", mientras que Bittigieg "revitalizó las aceras del centro de South Bend con unas baldosas decorativas".

