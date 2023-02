El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes por la noche de que si China amenaza a la soberanía de su país actuará como ya lo ha hecho, en clara alusión al derribo del globo espía chino que sobrevoló su territorio la semana pasada. "Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos", dijo en su discurso del estado de la Unión.

Biden aseguró que en su reunión con el presidente de China, Xi Jinping, celebrada en Bali el pasado mes de noviembre en paralelo a la cumbre del G20, le dijo que lo que debían buscar entre ellos es "competencia, no conflicto". Y dijo que no piensa pedir perdón por apostar por esa competencia e "invertir para hacer Estados Unidos fuerte" y apostar por la innovación, por industrias que definirán el futuro y que China trata de dominar. Defendió además seguir invirtiendo, junto a sus aliados, para proteger las tecnologías avanzadas e impedir que se utilicen contra EEUU, y modernizar las fuerzas armadas para salvaguardar la estabilidad y evitar las agresiones.

Biden consideró que Estados Unidos tiene en este momento "la posición más fuerte en décadas para competir con China o con cualquier otro en el mundo". Y aunque reiteró su disposición a trabajar con China insistió en que no permitirá que vulnere la soberanía estadounidense. Además, recalcó que en los últimos dos años -en los que el mundo ha pasado la pandemia de la Covid19- las democracias se han vuelto más fuertes, y no más débiles, mientras las autocracias "se han vuelto más débiles, y no más fuertes".

Las ya complicadas relaciones entre Estados Unidos y China se han tensado considerablemente en los últimos días después de que se descubriera un globo espía chino sobrevolando el territorio estadounidense. Biden tuvo conocimiento de la existencia del globo hace una semana y el Pentágono lo confirmó el pasado jueves. El globo atravesó el país durante varios días y fue abatido el sábado cuando estaba ya sobre el Atlántico.

