Biden asegura que "Finlandia y Suecia cumplen todos los requisitos para entrar en la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este jueves su "rotundo apoyo" a las solicitudes de Finlandia y Suecia de entrar en la OTAN, al asegurar que esos países "cumplen todos los requisitos para entrar" en la Alianza.



Biden anunció además que este mismo jueves iniciará el proceso para que el Congreso estadounidense ratifique "rápidamente" las solicitudes de entrada de esos países nórdicos en la Alianza Atlántica, un requisito necesario para completar el proceso de adhesión.



Después de reunirse en la Casa Blanca con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, y la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, el mandatario aseguró que sus solicitudes tienen el "apoyo completo, total e íntegro de Estados Unidos".



"Esta es una victoria de la democracia", opinó Biden sobre el proceso interno que han seguido esos países, tradicionalmente "no alineados", para tomar la decisión de acercarse a la OTAN, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.



"Finlandia y Suecia harán más fuerte a la OTAN", añadió el presidente, quien aseguró que esa alianza es "relevante, eficaz y se necesita más ahora que nunca" ante la "agresión" de Rusia.



Sin mencionar la oposición de Turquía a la entrada de ambos países en la Alianza, Biden subrayó que los dos países nórdicos "cumplen cada requisito de la OTAN, con creces".



El Gobierno estadounidense entregará este jueves al Congreso del país "informes sobre el acceso a la OTAN de ambos países, para que el Senado pueda actuar rápida y eficazmente para asesorar y consentir a (la enmienda del) Tratado" fundacional de la Alianza, explicó Biden.



Ese paso es necesario para expandir la OTAN, y el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, confió esta semana en que ese proceso, que requiere una mayoría de dos tercios en la cámara alta, se complete antes del receso del Congreso en agosto.



En su comparecencia ante la prensa junto a los líderes de Finlandia y Suecia, en la que no aceptaron preguntas, Biden insistió en que la entrada de "nuevos miembros en la OTAN no es una amenaza para ninguna nación y nunca lo ha sido", al subrayar que se trata de una alianza defensiva.