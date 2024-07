El presidente estadounidense, Joe Biden, definió este domingo el ataque a tiros contra su rival republicano Donald Trump como un "intento de magnicidio" y prometió una revisión de la seguridad del candidato y la Convención republicana que comienza mañana.

"There is no place in America for this kind of violence ... an assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation — it's not America."



