Así vive un cubano la situación del país: "Pido a España una oración por todas las personas desaparecidas"

Continúan las manifestaciones y las reyertas en las calles de las principales ciudades de Cuba. Hace unos apenas un par de días, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, habló en una céntrica plaza de la ciudad de La Habana. "Cesen la mentira, la infamia y el odio. Cuba es profundamente alérgica al odio. ¡Y jamás será tierra de odio! No se construye nada bueno del odio. El odio nos roba tiempo para amar y hasta el amor mismo" manifestó el jefe de estado.

"Cuba de amor, de paz, de unidad, de solidaridad. Cuba de todos los cubanos que, estén donde estén, trabajan para verla avanzar con sus propias piernas y brazos hacia un destino de prosperidad posible", incidió el presidente Díaz-Canel.

La realidad, por desgracia, no es esa. Cuba es desde el triunfo de La Revolución cubana un pueblo sumido en la pobreza, la miseria y, lo que es más importante, la falta de libertad. Hace apenas unos días, el gran Ángel Expósito contó en su vídeo blog cómo un venezolano le explicó lo que de verdad es la libertad, "Españoles... yo sé lo que es la libertad. Una vez estuve en Tenerife una semana porque allí vive mi hermana y viví libre. Yo sé lo que es la libertad mi hermano".

¿Cuánta gente en Cuba es ingenuamente inocente cómo para ni siquiera darse cuenta de lo que tienen en la isla?

El pueblo se ha levantado, el pueblo quiere una mejor calidad de vida y el pueblo tiene todo el derecho del mundo a la libre manifestación. Creo que este es un detalle a tener en cuenta pues el hecho de que haya intervenciones militares constantes en cualquier tipo de manifestación pacífica invita a pensar que ahí, se dice sin pelos en la lengua, hay una dictadura.

Pese a que las reyertas se hayan reducido considerablemente, el propio pueblo cubano continua intentando luchar por la libertad. Este domingo, muchos manifestantes salieron a la calle a demostrar que el pueblo cuba no es un pueblo dormido A pesar de las décadas de adoctrinamiento y vigilancia, los manifestantes mostraron un civismo que sorprendía. En una jornada adelantaron todo el terreno que la disidencia partidista no había logrado en más de medio siglo. No necesitaron de un líder, ni de organizaciones opositoras que los llamaran a manifestar. Cantaban consignas libertarias, pero también clamaban contra el gobierno por una mejor vida y contra el modelo político: “Abajo el comunismo”.

Aquí una muestra evidente del tipo de manifestaciones cívicas y pacíficas que está habiendo en Cuba:

"Chilenos y chilenas, cubanos y cubanas, hoy estamos aquí para decirle al mundo lo que es nacer y vivir en comunismo..." Manifestación en frente del consulado de #Cuba en #Chile. Gritos de libertad y de #PatriaYVida#SOSCuba ¡¡Gracias a todos los que nos apoyan en todo el mundo!! pic.twitter.com/5gzyWG4qHO — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) July 13, 2021





Un pueblo torturado, silenciado, reprimido

Desde COPE, hemos podido hablar con un ciudadano de la capital cubana. Leonardo Fernández es un ciudadano más reprimido por el gobierno castrista y su libertad e integridad está en constante peligro. Su testimonio representa al de muchos ciudadanos cubanos y representa, sobre todo, el miedo y el terror de un pueblo silenciado con mucho que decir.

"Ahora mismo la situación es completamente desesperante. Las ciudades están desmilitarizadas de un modo solapado puesto que en algunos lugares ves policía y agentes vestidos de civiles para evitar que la gente salga" comenta Leonado.

Por otra parte, Leonardo habla de la desoladora realidad de madres y padres que están buscando a sus hijos/hijas desaparecidos. Además explica que estos casos suelen coincidir con personas de pocos recursos de diferentes barrios obreros de La Habana. Muchas personas jóvenes de entre 16 y 20 años detenidos en diferentes cárceles. Esto se debe a que esas personas son mucho más vulnerable al no poder permitirse una buena defensa de cara a posibles juicios.

Leonardo nos invita a visitar la página web "LA JOVEN CUBA", allí tanto las imágenes como los relatos son, cuanto menos, escalofriantes.

"Mi situación también es terrible, yo estoy en arresto domiciliario. Puedo salir únicamente a trabajar y a misa, pero muchos no pueden salir ni siquiera de su casa. A eso súmale todas las personas activistas que tienen presionado al gobierno desde hace años. Esas personas tienen patrullas persiguiéndoles. Se les ha montado operativo incluso con armamentos pesados en las puertas de su casa" cuenta Leonardo.

Otro de los problemas que tenemos es que se ha dado un discurso de criminalización de los manifestantes, que son personas que pacíficamente se han manifestado. Se habla de terrorismo, de personas compradas por Estados Unidos de América, de personas marginales o incluso violentas. Es una situación "triste, muy triste" porque es completamente inadmisible. "La ciudadanía no puede casi ni comer" explica.

"Lo más triste es la población joven, muchos detenidos sin ningún tipo de antecedente previo, personas buenas y tranquilas que únicamente se les detiene por abrir la boca. Lo más terrible es que yo conozco a gente maravillosa y formada que únicamente estaban cansados y salieron con sus derechos constitucionales a manifestarse pacíficamente. Nadie puede dormir" relata Leonardo.

Finalmente, Leonardo ha hecho una petición a todas las personas que puedan leer esto, "pido una oración para todas esas personas inocentes detenidas".

Desde el día 11 de julio, el activismo cubano ha documentado más de 500 detenidos, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días. Situación triste, situación trágica, bienvenidos al "paraíso" cubano.