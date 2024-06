“La estrategia militar utilizada por Israel en Gaza ha hecho inevitable que se cometan crímenes de guerra”, ha asegurado a COPE, Chris Sidoti, abogado australiano que forma parte de la comisión de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos y en Israel. Esta comisión ha publicado un informe en que se llega a la conclusión de que las autoridades israelíes son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y de que Hamás y otros seis “grupos armados” palestinos son responsables de crímenes de guerra.

Este asesor de Naciones Unidas cuenta que han recopilado pruebas de “matanzas, el uso del hambre, de violencia sexual -en especial contra hombres y niños-, hemos visto circunstancias en las que la gente ha sido desplazada por la fuerza. Por lo que se refiere al ejército israelí, los crímenes de guerra cometidos son un resultado directo de la estrategia utilizada y cubren una amplia gama de crímenes de guerra de acuerdo con el derecho internacional”. Revela tienen en su poder “miles de piezas de vídeos y de material fotográfico verificadas, confirmada su autenticidad y que nos cuentan mucho de lo que ha pasado en la franja de Gaza. Todas ellas han sido evaluadas con cuidado y se han utilizado recursos tecnológicos adecuados para verificar su autenticidad. Además, disponen de imágenes vía satélite, informes forenses e información facilitada por decenas de testigos. Explica Sidoti que han entrevistado “a muchos testigos, a más de 70 testigos que estaban en Gaza, que habían presenciado o sufrido las hostilidades. Estaban heridos y habían sido evacuados a Turquía o a Egipto. Nos pudimos reunir con ellos en hospitales, con sus familiares”. La comisión ha conseguido tanto los testimonios como los documentos a pesar de que no ha podido entrar en la franja de Gaza “porque no nos lo han permitido las autoridades israelíes”.

Chris Sidoti afirma que “las declaraciones realizadas, no por una o dos sino por un gran número de autoridades israelíes que ocupan algunos de los más altos cargos del sistema político israelí, plantean serias dudas sobre las intenciones de las autoridades israelíes en relación con el conflicto en Gaza. Hemos estado recopilando declaraciones desde el 7 de octubre, en particular en las primeras dos semanas hubo algunas declaraciones bastante inaceptables realizadas por las autoridades israelíes, alguna de ellas equivalen a graves violaciones de derechos humanos con incitaciones a la violencia, al odio, a la discriminación. Hemos recogido algunas de ellas planteando la cuestión de si equivalen a una incitación al genocidio. No hemos llegado a una conclusión sobre ello, pero hemos dicho que se debe investigar más en profundidad”.

Sobre los crímenes de guerra perpetrados por Hamás y otras organizaciones palestinas, el abogado australiano comenta que hay pruebas de “matanzas, ataques y asesinatos de civiles, violencia sexual, el maltrato de personas vivas y después de haber muerto, en algunos casos. La toma de rehenes era una preocupación especial para nosotros y el maltrato de rehenes durante su secuestro”.

En su informe, esta comisión de Naciones Unidas pide “que se ponga fin a las matanzas. La prioridad inmediata debe ser parar las matanzas para permitir que la gente regrese a sus casas. Pedimos que los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en todos los niveles -hasta el nivel de los jefes militares que son responsables de estos crímenes de guerra- sean detenidos y llevados ante la justicia, juzgados y si son declarados culpables deben ser castigados. Pedimos que todos los rehenes y todas las personas detenidas sean puestas en libertad”.