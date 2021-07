Asesinan al presidente de Haití en un ataque contra su residencia

El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha sido asesinado en un ataque perpetrado este miércoles de madrugada contra su residencia privada, en el barrio de Pelerin de la capital, Puerto Príncipe, y en el que también ha resultado herida de bala la primera dama, Martine Moise, según ha informado en un comunicado el primer ministro interino, Claude Joseph.

El ataque se produjo en torno a la 1.00 horas (hora local), cuando "un grupo de individuos no identificados", entre ellos "varios que hablaban español", asaltó la vivienda, según el comunicado recogido por medios locales como la emisora Juno7 y 'Gazette Haiti'.

Joseph ha condenado este acto "odioso, inhumano y bárbaro" y ha llamado a la población "a la calma". "La situación de seguridad del país está bajo control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas", ha dicho el primer ministro interino, que confía en que "la democracia y la República vencerán" esta escalada de tensiones.

Haití, el país más pobre del continente americano, está sumido en una profunda crisis social, política y de seguridad. Los enfrentamientos entre bandas y los secuestros son habituales. El Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados Unidos y la UE consideran prioritaria la celebración de elecciones legislativas y presidenciales antes de finalizar el año para superar la crisis.

El presidente ha defendido durante los últimos meses que existía un golpe de Estado en marcha organizado por un grupo de familias y empresarios "que controlan los principales recursos del país", y ya denunció en repetidas ocasiones "intentos de asesinato". Hijo de un comerciante y una costurera, Jovenel Moïse llegó a reafirmar en repetidas ocasiones que no dejaría el poder hasta febrero de 2022, momento en el que se lo devolveria al pueblo de Haití.

Una de sus últimas actuaciones como presidente de Haití fue la de designar a Ariel Henry como Primer Ministro: "He designado al ciudadano Ariel Henry para el cargo de Primer Ministro. Tendrá que formar un gobierno abierto que incluya las fuerzas vitales de la Nación, solucionar el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al CEP para la realización de las elecciones generales y el referéndum", anunció a través de su cuenta en Twitter.

J’ai nommé le citoyen Ariel Henry au poste de Premier Ministre. Il aura à former un gouvernement d’ouverture incluant les forces vives de la Nation, résoudre le problème criant de l’insécurité et accompagner le CEP pour la réalisation des élections générales et du référendum. pic.twitter.com/w5qSOjncSJ