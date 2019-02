Un alto cargo militar de Venezuela en la ONU reconoce a Guaidó

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha asegurado este miércoles que el asesor militar adjunto de Venezuela en Naciones Unidas, el coronel Pedro Chirinos, ha reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino venezolano.

"El asesor militar adjunto venezolano en Naciones Unidas, el coronel Pedro Chirinos, ha anunciado su reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó", ha señalado Bolton a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Ha elegido la democracia para los venezolanos sobre la tiranía de Maduro", ha aseverado Bolton, quien también ha publicado un vídeo de Chirinos.

Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde que el 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamase presidente encargado del país por no reconocer el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo y ha advertido de que hay varias opciones "sobre la mesa", incluida una intervención militar.

El propio Guaidó ha hecho repetidos llamamientos a la sublevación del Ejército y ha anunciado una amnistía para quienes se sumen a la rebelión. Desde entonces Maduro ha multiplicado sus actos con presencia de militares.

