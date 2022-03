Alay insta a ERC a desmarcarse de Rufián para no avalar la "fantasía" del CNI

Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, ha negado este miércoles haber pedido apoyo ruso o armenio al proceso independentista y ha instado a ERC a desmarcarse de las críticas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para no avalar el "relato de fantasía" del CNI.

El diario The New York Times publicó el pasado mes de septiembre un reportaje que señalaba que Alay exploró el apoyo de Rusia al procés y se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB.

Según publican hoy El Confidencial y El Periódico, Alay recurrió a Alexander Dmitrenko, un empresario ruso radicado en Barcelona al que se relaciona con los servicios de inteligencia de Moscú, para que le facilitara contactos para intentar que Armenia apoyara el procés.

Entre marzo de 2019 y febrero de 2020, Alay mantuvo al menos cinco reuniones con contactos rusos: tres en Moscú, una en Barcelona y una en Ginebra, donde Puigdemont también se habría visto con Dmitrenko.

Ayer Rufián abrió una crisis con JxCat al dar credibilidad a las informaciones sobre supuestos contactos de Alay en Rusia en busca de apoyos al procés: "Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada, porque así durante un rato se creían que eran James Bond", denunció.

En declaraciones a RAC1, Alay se ha mostrado "sorprendido" por las palabras de Rufián, que considera "muy injustas", y se ha tomado con ironía la referencia a las películas de James Bond: "Las he visto casi todas", aunque "no es el tipo de cine que más me atrae", ha dicho.

Alay ha lamentado que "alguien que forma parte del movimiento independentista dé pie a hacer más verídica la fantasía que ha creado la Guardia Civil y supongo que también el CNI y algún juez, sobre contactos que hubo con Rusia y otros países del mundo".

Según Alay, sus gestiones en Rusia respondían o bien a cuestiones académicas, o bien al interés de medios rusos en entrevistar a Puigdemont en vísperas de la sentencia del procés, pero "el relato que viene de las cloacas del Estado" es "una falsedad".

En sus contactos, se limitaba a "explicar la situación política catalana", pero "en ningún caso" pidió apoyo a la independencia.

En el caso concreto de la supuesta búsqueda de apoyo armenio a través de contactos rusos, ha comentado que eso "no tiene ningún sentido", porque el propio Puigdemont ya "se había visto dos veces con el presidente de Armenia" y no le hacían falta "intermediarios".

Alay ha rehusado profundizar en su réplica a Rufián, para no echar "más leña al fuego" entre independentistas, porque evitar las luchas internas es "de primer curso de represión", pero sí ha apelado a la "responsabilidad" de la dirección de ERC para que desautorice esas "desagradables" declaraciones.