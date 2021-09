Un afgano atrapado en Kabul a la espera de ser evacuado a España: "Los talibanes nos han señalado"

Haaron Anis, antiguo colaborador de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) en la provincia de Badghis, está en Kabul con su esposa, sus tres hijos y su madre a la espera de un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp que le comunique la fecha y el protocolo a seguir para su evacuación a España. La de Haaron Anis es una de las más de 100 familias de afganos que trabajaron con los cooperantes o los militares españoles desplegados en su país que no consiguieron cruzar la muralla humana del aeropuerto de Kabul antes del 27 de agosto, el día en que despegó el último vuelo. Este ciudadano afgano cuenta a COPE que abandonaron hace varias semanas Badghis, llegaron a Kabul, y se acercaron en unas cuantas ocasiones al aeropuerto, “pero había demasiada gente y pocos militares en el aeropuerto, y no pudimos entrar, nos quedamos atrás”. Asegura que ahora no pueden volver a sus casas “porque los talibanes nos han marcado y saben que hemos venidos a Kabul para irnos a España. En Kabul ya no estamos seguros porque hemos ido al aeropuerto y cada vez que hemos ido los talibanes nos han visto, puede que tengan nuestras direcciones, y puede que nos encuentren. Tienen controles por toda la ciudad, van a los hoteles, piden la documentación".”Todo lo que teníamos lo hemos vendido, nuestras casas, nuestras pertenencias… porque pensábamos que nos íbamos a España, y estamos en casas de alquiler, de invitados, todo lo que teníamos ya nos lo hemos gastado, y nos falta dinero, comida, agua, y todo el mundo está agotado física y mentalmente, con problemas, especialmente los niños, llorando y gritando por las noches”, explica el ex colaborador de la AECID.

Señala Haaron Anis que las autoridades españolas “han prometido evacuarnos”, pero pueden tardar en hacerlo “semanas, o meses”. Han pedido a estas familias que sigan “juntas en Kabul”, y que mantengan la calma “a la espera de encontrar una solución”. Las últimas noticias que han recibido ha sido un correo electrónico el lunes 30 de junio de la secretaría de Estados de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en el que les dicen que siguen con preocupación la situación en Kabul, que están buscando una solución y que se hará todo lo posible para ayudar a los afganos que han trabajado para España todos estos años.

“Estamos pidiendo que aceleren el proceso porque no estamos seguros, y hemos sugerido que nos evacúen si es posible a un tercer país como Uzbekistán, Irán, Pakistán o Tayikistán”, afirma Haaron Anis.