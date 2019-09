Un adolescente muere apuñalado y sus amigos del colegio graban el momento con el móvil

La policía de la localidad de Long Island en Nueva York y autoridades escolares están consternadas por la grabación con teléfonos móviles del asesinato de un estudiante de 16 años por parte de un grupo de amigos que no hicieron nada por ayudarle.

De acuerdo con la policía, Tyler Flach, de 18 años, fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Khaseen Morris, durante una pelea que había asido acordada entre los adolescentes para tener lugar en un centro comercial después de la escuela, en Long Island, de acuerdo con la cadena CBS.

Indicó además que Morris había sido visto en compañía de la novia de otro chico y fue amenazado para que estuviese en la pelea.

Cuando llegó al lugar, unos siete adolescentes de otro distrito escolar se juntaron a su alrededor y fue apuñalado en el pecho sin que nadie pidiera ayuda.

Long Island Teen Dies From Stab Wound After Other Teens Stand Around Snapchatting It Instead Of Helping Him https://t.co/BQVQqHNL2A

"While a 16-year-old Long Island student lay dying of a stab wound to the chest on Monday, about 50 other teenagers stood by and watched the boy bleed out, some recording his slow death on their phones"https://t.co/YtPs6qxMjG