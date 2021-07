150 euros para el cine o billetes de avión para los jóvenes que se vacunen en Grecia

Billetes de avión, reservas de hotel, entradas para conciertos, teatros, cines, museos… A partir de esta semana los jóvenes griegos tienen un nuevo incentivo para vacunarse de covid-19. El gobierno les ofrece una tarjeta de pago por valor de 150 euros para sus gastos de ocio o viajes. “La tarjeta de 150 euros para los jóvenes que se vacunen se anunció hace varias semanas, la plataforma salió el lunes y ya pueden solicitarla; es una tarjeta de prepago” cuenta desde Atenas a COPE Crisa Bania, una profesora de español. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha denominado esta tarjeta “pase para ser libre”, y pueden pedirla aquellos con edades entre 18 y 25 años. Crisa asegura que “últimamente suben las cifras de contagios, pero bajan las muertes y los que acaban en la UCI; esta variante delta está afectando sobre todo a los jóvenes porque no están vacunados y es normal que se contagien ellos”. “Tengo una buena amiga que trabaja en una clínica de covid, y me dice que cada vez ingresa gente más joven, ya no tienen abuelos”, señala. Y añade que “es normal que haya más contagios, porque ahora la gente está fuera, y antes no”.

En Grecia únicamente pueden acceder al interior de los locales las personas que están vacunadas. Dice esta profesora de español que ella recibió la vacuna de Pfizer, y que recientemente fue al teatro “y no me pidieron nada, porque era un sitio abierto, pero las cosas cambian en cuanto quieras entrar a un recinto cerrado a ver un partido de baloncesto, o al cine -que no sea de verano-, o a un restaurante. Lo que han hecho es que las partes interiores de los restaurantes funcionan sólo para los que están vacunados”. Explica que “en algún momento dijeron que iban a hacer espacios para vacunados y para no vacunados, pero al final no. Los espacios cerrados únicamente para vacunados, y los abiertos para todo el que quiera ir”.

Está inmunizada casi la mitad de la población griega con la pauta completa, más de 4.600.000 personas, de un total de 10 millones de habitantes. “La gente por una parte se ha tranquilizado bastante porque gran parte está ya vacunada, y por otra parte estamos ya un poco hartos porque hasta que no se vacune una mayor parte todavía no se podrá hacer vida normal”, afirma Crisa Bania.