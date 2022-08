Experto en Chernóbil, Germán Orizaola: "La radiación es la propiedad que tienen algunos elementos"

"Imagina, por un instante, que has contemplado algo que nunca antes nadie, en toda la historia de la humanidad, ha tenido ocasión de ver. Imagina que has visto el cielo en llamas, los árboles teñirse de rojo de la noche a la mañana, miles de hombres lanzándose decididos hacia una muerte segura. Tu vida ha quedado arruinada en un momento y el miedo a un enemigo invisible, que no se puede oler, ni tocar, ni sentir, te acompaña para siempre, agarrado a tu espalda como un siniestro fantasma". Así es como comienza la introducción del libro Chernóbil 25 años después, del escritor y periodista, Santiago Camacho.

Muchos de nosotros, al oír la palabra Chernóbil, recordamos que fue el lugar de la mayor catástrofe nuclear de toda la historia. La explosión del reactor número 4 de la central nuclear de la antigua Unión Soviética, el 26 de abril de 1986, causó 56 muertes directas y, al menos, otras 4.000 muertes entre trabajadores y residentes locales, al menos así lo estima el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) -que forma parte de la ONU como su organismo de control nuclear- y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, dejó inhabitable, toda la zona en un radio de 30 kilómetros ycuya área es casi la mitad de la Comunidad de Madrid, en torno a Prípiat (la ciudad que alberga la planta nuclear). Y que es conocida a nivel mundial como zona de exclusión.