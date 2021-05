Brasil: 69.000 muertos en un mes, hospitales llenos y “la gente preocupada” por la covid-19

Brasil es el segundo país con más fallecimientos por covid-19, sólo por detrás de Estados Unidos. Hace exactamente un año en el territorio brasileño se habían registrado poco más de 23.000 muertes a causa de esta enfermedad, y ahora supera las 450.000, veinte veces más. Se han detectado más de 16 millones de positivos desde el inicio de la pandemia, cifra que únicamente superan Estados Unidos, con más de 33 millones de casos, y la India, con cerca de 27 millones. Marina Pujol es de San Sebastián, lleva en Brasilia desde enero, con una beca del ICEX, y cuenta a COPE que “entonces las restricciones eran menores, y la gente las cumplía de manera más relajada, los bares, restaurantes estaban abiertos hasta las 8 de la tarde, y había mucha gente”. “No es que actuaran como si el covid no existiese, pero estaban bastante tranquilos”, señala. Pero las cosas han cambiado en estos meses. “Ahora la gente está preocupada porque ha visto que no hay camas en los hospitales, y que la gente se está muriendo. Cuando llegué no se lo tomaban tan en serio; ahora están más asustados”, explica Marina.

Abril fue el mes en el que los efectos del covid-19 fueron más letales en Brasil, con más de 69.000 fallecimientos. La donostiarra dice que “en marzo los datos empezaron a empeorar muchísimo y se empezó a vivir la situación que se vivió en España en marzo del año pasado; las UCI estaban al cien por cien comenzaron a restringir mucho más la movilidad”. Asegura que “la mascarilla es obligatoria y todo el mundo lleva, pero la mayoría lleva de tela, que no se sabe hasta qué punto están homologadas”. Y las restricciones ·se cumplen más o menos”, aunque admite que no conoce “a nadie a quien hayan parado después del toque de queda”.

En los últimos siete días se han registrado en este país latinoamericano una media de 1.900 fallecimientos por covid cada 24 horas. El pico se alcanzó a mediados de abril cuando se superaron los 3.000 decesos en una jornada. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ha anunciado que realizarán test rápidos en aeropuertos y carreteras para controlar la expansión de la variante india de la enfermedad, que ya ha sido detectada.

Según Marina, “la vacunación va bastante despacio”. El 18,8 por ciento de los brasileños ha recibido una dosis, mientras que el 8,9 por ciento está totalmente inmunizado. En proporción a la población, en Brasil han recibido dosis la mitad de personas que en España.