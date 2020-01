El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves que "con los derechos de los españoles no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear, porque no es una cuestión negociable". Ha agregado también que sobre la reforma de esta legislación no pueden decidir "aquellos que aún hoy siguen diciendo que, si pueden, volverán a hacer lo mismo".