Feijóo celebra un PP de Madrid "más unido" con Ayuso: "Nos hemos preocupado demasiado de cuestiones internas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que Isabel Díaz Ayuso abre ahora una "nueva etapa brillante" al frente del PP de Madrid, en la que el partido está "más unido, más comprometido y más sólido". Dicho esto, ha pedido a los suyos mirar al futuro con las próximas elecciones autonómicas y municipales porque, según ha admitido, se han "preocupado demasiado de cuestiones internas", aludiendo así a la crisis interna del PP que enfrentó a la presidenta de la Comunidad con la dirección de Pablo Casado.

Así se ha pronunciado Feijóo en la clausura del XVII congreso del PP de Madrid, en el que ha intervenido antes de la presidenta madrileña. En primera fila, estaban sentados el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y numerosos cargos de la dirección nacional del PP.

"Todos sabemos que este congreso llevaba demasiado tiempo pendiente. Extendernos sobre ello es un ejercicio de nostalgia que no lleva a ninguna parte. Nos hemos preocupado demasiado sobre las cuestiones internas y por tanto, yo no pienso dedicarle un segundo porque no me interesa el pasado sino lo que va a pasar", ha manifestado Feijóo.