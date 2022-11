Desbarajuste en el PSOE con la demora del candidato de Madrid

Al PSOE está muy lejos de sentarle bien el retraso en dar a conocer su candidato a la alcaldía de Madrid. La perplejidad y la preocupación recorren la convulsa federación madrileña porque parte de sus dirigentes esperaba ahorrarse “el espectáculo” ofrecido hasta ahora. Pero el show que desde hace décadas montan los socialistas para designar el cartel electoral a la capitalestá de nuevo servidocon una diferencia: “Estamos siendo el hazmerreír. En directo y a la vista de todos”. Con estas palabras, un veterano cuadro del PSOE-M resumía a COPE el panorama.

No será fácil hallar una situación semejante. Probablemente, porque no exista, de colarse el bulo de la candidatura del presentador deTelecinco, Jorge Javier Vázquez, y hacerse creíble hasta el punto de forzar un desmentido de Ferraz. Entre diversos mandos se desató directamente la irritación. La “Operación Madrid” sólo ha empeorado el ambiente interno. Pedro Sánchez pudo aprender de sus propios errores anteriores – léase el fiasco de su dedazo sobre el ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández -, pero, lejos de hacerlo, sigue decidido a condenar a las siglas a sus particulares designios.

Y, en esta ocasión, además de una pésima gestión de las expectativas, arrastra otra vez como mal mayor, a ojos de muchos, una interminable lista de autodescartes como alcaldables de los ministros Félix Bolaños, Pilar Llop, Fernando Grande-Marlaska, o Margarita Robles. Algunos miembros del Gobierno han llegado a recibir el ofrecimiento de compañeros de partido para acompañarles en la candidatura para disputar el cargo al popular José Luis Martínez – Almeida. El aspirante “conocido, querido internamente, bregado en Madrid y dispuesto a dejar un puesto de responsabilidad para dedicarse a la capital”, a decir del retrato puesto en circulación desde la cúpula regional socialista, sigue haciéndose esperar.

Otros favoritos han ido cayéndose de esa carrera de nombres de relumbrón como los de las otrora vicepresidentas Carmen Calvo o María Teresa Fernández de la Vega. También han sonado para esa misma misión el poeta Luis García Montero o, incluso, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En su propósito de testar perfiles para encontrar su golpe de efecto, admiten aCOPE cercanos, Sánchez ha manejado estudios cualitativos de conocimiento y valoración. Pero, está costando anunciarlo. “La militancia echa humo. Las ilusiones tienen una corta fecha de caducidad”, deslizan los más escépticos, toda vez las aspiraciones pasan por mejorar resultados el 28-M saltando de cuarta a tercera fuerza en el consistorio.

Con la ministra Reyes Maroto ganando enteros en el seno del PSOE desde hace semanas como plausible “apuesta”, la tardanza en despejar la “X” de la candidatura no está sirviendo al propósito de reforzar la atención en el PSOE-M. En ningún caso para opacar a Martínez-Almeida. El desbarajuste se ha instalado en parte del socialismo, ofreciendo señales de debilidad. Y el/la elegido/a puede seguir retrasándose y tampoco darse a conocer esta semana en torno a la fecha señalada, este 9-N, festividad de la Almudena, patrona de la capital de España. Otra opción es apurar el margen para dar a conocer la fumata de Sánchez. Hasta el final, esto es, en puertas del 21 y 22 de noviembre, cuando concluye el calendario de presentación de candidaturas. Todos cruzan ya los dedos.