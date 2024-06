Vox subraya que "en condiciones normales" los fiscales renunciarían a aplicar la amnistía

Vox ha subrayado este martes que "lo que cabría esperar en condiciones normales" de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala es que renuncien a aplicar la ley de amnistía, porque se trata de una norma "inconstitucional" e "ilegítima", cuya única razón de ser es "mantener" a Pedro Sánchez en el Gobierno.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, lo ha señalado así en una rueda de prensa al ser preguntada por qué espera de la reunión de hoy de la cúpula fiscal para fijar una postura sobre si los líderes independentistas implicados en el procés deben ser amnistiados de todos sus delitos y las ordenes de detención nacionales retiradas.

Sobre la mesa hay dos posturas enfrentadas: las de los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés que abogan por dejar fuera la malversación y la del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que entiende que sí debe entrar en la amnistía.

Millán ha arremetido contra García Ortiz, del que ha dicho que sigue al frente de la Fiscalía General del Estado pese a haber reconocido que ha actuado de formar "irregular" en el caso de la pareja de la presidenta madrileña y que "sin duda se ha convertido en el abogado de las causas de las familias de Sánchez y del Partido Socialista".

Según ha denunciado, el Gobierno se ha dedicado a "colonizar" las instituciones, incluida la Fiscalía General, y ha advertido de que "la justicia es uno de los últimos espacios donde se defiende la ya deteriorada democracia en España, junto a la prensa libre".

En este sentido, ha vuelto a criticar al PP por "seguir centrado en llegar a acuerdos con Sánchez", en alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la nueva distribución de las diferentes instituciones europeas.

Ha incidido en que el PPE está dispuesto a renunciar a luchar contra la ley de amnistía para llegar a un acuerdo con los socialdemócratas en Bruselas.

Se ha preguntado si "ante esto (Alberto Núñez) Feijóo no tiene nada que decir" y le ha advertido que "no vale confiarlo todo a la heroicidad de los jueces, a que la gente ponga la cara en la calle y luego tú, como político, no ser capaz de hacer todo lo que está en tu mano para detener la amnistía en el Senado o en Europa".

Millán ha incluido en esta crítica al expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien este lunes ha apelado a "la energía cívica de los españoles" y ha pedido que la ciudadanía pase de ser "espectadora" porque los pactos de Sánchez suponen, "un desmontaje del sistema constitucional".