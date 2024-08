Vox cree que exportar la inmigración canaria generará "un efecto llamada superlativo"

Vox ha afirmado este martes que Canarias está "sepultada" por una "invasión migratoria" que han provocado el PSOE, el PP y CC, y ha advertido de que "alguien quiere exportarla al resto de España", en alusión al presidente canario, Fernando Clavijo, lo que, a su juicio, generaría "un efecto llamada superlativo".

De esta manera se han pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, y el portavoz nacional del partido, José Antonio Fuster, tras visitar el centro de acogida temporal de extranjeros en Las Raíces y el antiguo cuartel de Las Canteras, que acoge a migrantes en La Laguna (Tenerife).

Los dirigentes de Vox han visitado Canarias en pleno debate sobre la presión migratoria, y cuando el presidente Clavijo ha pedido que se reparta entre todas las comunidades autónomas a los menores migrantes que llegan a las islas.

Para Figaredo, las islas están sepultadas por una invasión migratoria que han provocado PSOE, PP y Coalición Canaria ya que "sistemáticamente envían un mensaje internacional de que aquí cabe todo el mundo y todo el venga aquí tendrá garantizado absolutamente todo", lo que es "falso".

Por su parte, Fuster ha transmitido la solidaridad de Vox "con los canarios que están sufriendo una invasión que ellos no han provocado, que ellos no alientan, que ellos no llaman" y ha reiterado que son los políticos canarios y del resto de la nación "los que están haciendo un efecto llamada que está superando muchísimo la capacidad de los servicios públicos canarios, y esto no puede ser".

"Es una invasión y alguien quiere exportarla al resto de España, lo que nos parecería fenomenal si no fuera porque todo eso va a generar un efecto llamada superlativo", ha subrayado el portavoz de Vox, para indicar que su partido ya advirtió de esta situación cuando PP y PSOE aprobaron la regularización masiva de inmigrantes.

Fuster ha llamado a imaginar qué va a pasar cuando se reparta por el resto de España "la inmigración ilegal y los menas, con toda la conflictividad que eso supone", y ha incidido en que hay que pedir a los inmigrantes "que se queden en sus países, que aquí les están engañando porque no tenemos un futuro para ellos".