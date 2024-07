Vox acusa de "servilismo y sumisión" al PP y de firmar "un documento blanco" al PSOE en la negociación del Estatuto

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha acusado este martes de "servilismo y sumisión" al PP y de firmar "un documento blanco" al PSOE en la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

David Moreno ha señalado "duramente" este pacto, indicando que cuando la 'número dos' del PP, Carolina Agudo, habla de "discreción" quiere decir "ocultismo y opacidad" y que cuando dice "lealtad al PSOE" se refiere a "servilismo y sumisión".

Para el presidente regional de Vox, este pacto del bipartidismo evidencia que "socialistas y 'populare's se han transformado en un solo partido liderado por Emiliano García-Page, al que se someten los líderes del PP".

David Moreno ha subrayado que "el PP ha firmado un documento en blanco del que desconocen desde el número de artículos, hasta la horquilla de diputados que recogerá" a pesar de que, según ha dicho en nota de prensa, Agudo ha afirmado que el PP ha colaborado y participado en el texto presentado por el PSOE durante todo un año.

Asimismo, ha celebrado que la secretaria general del PP se haya destapado "por fin" como "la viceportavoz del PSOE en Castilla-La Mancha" y ha lamentado que, "mientras clama por escuchar y atender a los ciudadanos y colectivos de la región", "silencia" a Vox y a sus votantes, "negándoles la posibilidad de participar en la redacción o presentar alegaciones".

Finalmente, Moreno ha subrayado que "no vale el discurso de que Vox no cree en las autonomías y por eso no nos dan participación. En lo que no cree Vox es en la desigualdad entre españoles por el código postal de su región de nacimiento o residencia. En lo que no cree Vox es en 17 pruebas de selectividad diferentes para nuestros estudiantes o múltiples modelos y coberturas sanitarias que discriminan a los pacientes según la región donde vivan", ha destacado Moreno.