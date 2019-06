VOTA: ¿Acabará pactando Sánchez con los independentistas para sacar adelante su investidura?

El PSOE está a punto de concluir la primera ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria y calcula una investidura de Pedro Sánchez muy ajustada que, no obstante, podría desatascarse con la abstención de las dos formaciones independentistas, ERC y JxCat, con los que se reunirá mañana. Si el martes la cabeza visible del PSOE en las negociaciones fue su líder y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este miércoles lo ha sido su número tres, José Luis Ábalos, responsable de Organización, y hoy lo será la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general, Adriana Lastra. Así que Ábalos ha sido el encargado de poner voz a las intenciones del PSOE y de Pedro Sánchez tras entrevistarse con PNV, Compromís, Navarra Suma, Coalición Canaria (CC) y Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Y dio dos pistas.

Por un lado, no descartó la inclusión de miembros de Podemos en un hipotético Gobierno de cooperación o de coalición, aunque más tarde explicó que sus palabras obedecen a que la entrada o no de los de Pablo Iglesias es una potestad exclusiva de Sánchez y que, por tanto, no sabe qué hará. Por otro, Ábalos ha recalcó que en los cálculos del PSOE para que la investidura de Sánchez sea posible y haya Gobierno más pronto que tarde se tienen en cuenta los 350 diputados, es decir, todos los del Congreso, incluidos los independentistas de ERC y de JxCat. Lo dijo en repuesta a una pregunta sobre si la abstención deuno de estos dos partidos, o de los dos, es una opción que los socialistas manejan en su propio tablero de investidura. Su afirmación fue la siguiente: "Son 350 diputados con los que tenemos que contar y eso es a lo que nos aboca la realidad, a lo que nos abocan los números". Para que la investidura cuaje Pedro Sánchez necesita la mayoría absoluta en primera votación (176) o más síes que noes en la segunda.

Están garantizados ahora mismo los rechazos de PP, Ciudadanos y Vox (147), y si se suman los de ERC (14 sin Oriol Junqueras, suspendido), JxCat (4, pues tiene tres suspendidos), CC (2), Bildu (4) y Navarra Suma (2), el total de noes se eleva a 173. Si encima Junqueras renuncia al acta y le sustituye otro parlamentario de Esquerra, la cifra entonces pasa a 174, y esto siempre que los tres diputados de JxCat suspendidos persistan en su decisión de no renunciar a las actas. Para que Pedro Sánchez sea presidente en segunda votación necesita los síes de Unidas Podemos (42), PNV (6), Compromís (1) y PRC (1), lo que hace un total de 173. En consecuencia, se hace imprescindible la abstención de algún

grupo posicionado ahora mismo en el "no".

