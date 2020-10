Villacís defiende que hay que tomar medidas aunque "no es lógico" el cierre perimetral de Madrid con movilidad interior

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido que hay que tomar medidas para contener el virus pero no ve "lógico" el cierre perimetral de la ciudad cuando se permite la movilidad interior.

"Tampoco es muy lógico que se impongan sólo unas mediciones sin escuchar a la parte más afectada, que es Madrid. Entendemos que hay que tomar medidas porque Madrid no tiene buenos datos, por mucho que haya mejorado, pero ante un reto de estas características nos tenemos que sentar y llegar a acuerdos. No puede ser que el Gobierno (central), de manera unilateral, nos implante los parámetros", ha sostenido desde el mercado municipal de Santa María de la Cabeza.

Villacís ha remarcado que la ciencia "explica que cuando se adoptan las medidas hay que darles un margen de tiempo, unas dos semanas, para ver cómo evolucionan". "Se habían implantado unas primeras medidas desde la Comunidad y estábamos en ese margen de dos semanas para ver cómo afectaban y la mejoría se empieza a apreciar, algo que nadie puede negar, ni siquiera el Gobierno", ha lanzado la vicealcaldesa.

Begoña Villacís no entiende que en este momento "haya un 50 por ciento de ciudadanos en Madrid que piensen que las medidas (de restricción a la movilidad) son justas y un 50 que piensen que son injustas".

Y "no tiene lógica porque las medidas no pueden ser políticas, nadie tiene que pensar que hay una presunción de politización de absolutamente todo. Las razones que tienen que llevar a adoptar unas medidas u otras han de ser estrtictamente científicas y sanitarias", ha defendido.

ESCUCHAR A MADRID

A la espera de las "certezas" que aporte la Justicia ante el recurso a las medidas de restricción a la movilidad presentadas por la Comunidad, Villacís ha puesto el foco en las sensaciones de "incertidumbre e inseguridad" en la ciudadanía, que podrían empezar a resolverse si "el gobierno de Pedro Sánchez se volviera a reunir por Madrid".

"Deberían escuchar las reivindicaciones que está poniendo encima de la mesa Madrid porque la política unilateral y de imposición acaba siendo reconocida como injusta por la población", ha advertido la vicealcaldesa. "Si entre todos somos capaces de sentarnos y consensuar unas medidas, van a ser mejor acogidas y generarán más seguridad en los ciudadanos. Es por lo que nos pagan a los políticos", ha remarcado.

Villacís cree que aún se "está a tiempo" pero ese objetivo no se conseguirá "contraprogramado ruedas de prensa ni esperando siempre que los jueces resuelvan los problemas a los políticos". Sí lo hará "sentándose a la mesa y siendo el Gobierno (central) "más sensible con las reivindicaicones de Madrid, que no son excéntricas".

Entre ellas ha señalado que se tengan en cuenta las camas de hospitalización. "En el estado de alarma una de las primeras cosas que decía el doctor (Fernando) Simón eran las hospitalizacines y cuando Cs apoyó el estado de alarma lo hizo en base a hospitalizaciones", ha recordado.

"Pero ahora el gobierno de Pedro Sánchez no quiere entender que ese criterio es importante... Será porque lo está pidiendo Madrid. Es absurdo. Deberíamos ser más maduros todos", ha deseado.