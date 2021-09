La vidilla vuelve al Congreso

Ruth del Moral

El Congreso de los Diputados estrena el nuevo curso político muy animado y con la vidilla propia de antes de la pandemia. Gobierno y diputados han acudido en masa a la primera sesión de control tras el parón del verano y los periodistas han podido entrar en los pasillos del palacio tras meses de vacío.

A primera hora de la mañana el tráfico de personas por la denominada M-30 del Congreso, el pasillo semicircular que rodea el hemiciclo, empezaba a fluir: llegaban los primeros periodistas acreditados bajo la mirada de ujieres y personal de seguridad.

Y sin alfombra roja -suprimida por la pandemia- los saludos, bienvenidas, intercambio de vacaciones y sonrisas se cruzaban entre medios de comunicación y diputados minutos antes de iniciarse una sesión de control al Gobierno en la que lo que no ha cambiado ha sido el tono político.

El PP ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez y el jefe del Ejecutivo ha vuelto a acusar al líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, de seguir crispando.

Con un precio de la luz disparado y con una mesa de diálogo encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el de la Generalitat, Pere Aragonés, pero que nace coja por la ausencia de los miembros de JxCAT, el Pleno ha transcurrido con sus habituales críticas y reproches.

"Si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8 %, ¿por qué no dimite cuando sube un 200%? Conteste", le ha urgido Casado al presidente, que a su vez le respondía con un "me queda claro que no van a arrimar el hombro en lo que queda de legislatura, se fue con crispación, ha vuelto con crispación".

Sánchez ha llegado a su segunda sesión de control parlamentario, tras la del Senado de ayer, arropado por prácticamente todo su gabinete y con los nuevos ministros estrenando cartera en su escaño.

Caras nuevas y novedades en un Pleno que se ha visto con más aforo del recomendado por los servicios de la Cámara, que de momento lo mantienen en el 50 % aunque estudian subirlo ya al 75 %.

Diputados y portavoces no han querido perderse este inicio de curso y en su mayoría se han saltado la sugerencia del límite de presencialidad en el hemiciclo.

"Se siente todo más vivo, aunque hay que estar al quite, sin perderse nada de lo que está pasando por si preguntan", comentaba una diputada que durante la pandemia ha asumido nuevas responsabilidades y reconocía que no había experimentado el abordaje de los periodista en los pasillos, la era poscovid en el Congreso.

En la sesión de este martes algunos ministros han tenido que cambiar el chip, como la nueva titular de Justicia, Pilar Llop, o el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Llop ha dejado atrás el formalismo que da la Presidencia del Senado para enfrentarse a sus primeras preguntas del Congreso y ha mostrado su perfil más crítico al acusar a Vox de tener un "peligroso delirio" al creer que el Gobierno está obsesionado con este partido.

También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, o la portavoz y nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se han medido por primera vez con los que serán sus adversarios parlamentarios.

"Superen el 1 de octubre de 2017", le ha espetado Rodríguez al diputado popular Mario Garcés mientras que su antecesor en el cargo, Miquel Iceta, cambiaba el registro para hablar de la venta del primer cuadro de Goya: "Aníbal Vencedor".