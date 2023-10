VÍDEO: Valtonyc asegura que regresa a España tras seis años en el extranjero

Boye afirma que Puigdemont le acompaña en coche una parte del camino

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, ha asegurado este sábado que regresa a España tras seis años en el extranjero: "Volver siempre es la mejor parte de la aventura".

Lo ha anunciado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, en el que también ha adjuntado tres fotografías junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Gracias por haberme acompañado durante estos seis años de exilio y ahora también en este primer trayecto de vuelta a casa. Por todo lo que hemos luchado, reído, vivido y llorado. Gracias, 'president", ha añadido el rapero.

Su abogado, Gonzalo Boye, ha asegurado en una entrevista en RAC1 recogida por Europa Press que el rapero llegará a Cataluña este mismo sábado después de que el viernes se les informara de la prescripción de su pena.

Ha afirmado que regresa en coche y que Puigdemont, con quien se han "ayudado mucho" estos años, le acompaña una parte del camino y después regresará a Bruselas.

BOYE ASEGURA QUE "YA ES UN HOMBRE LIBRE"

Boye ha asegurado que el rapero "ya es un hombre libre" y no puede ser detenido, y que cuando llegue visitará Cataluña y también las Islas Baleares, donde está su familia.

Preguntado por si participará en un concierto en Barcelona programado para este domingo en apoyo a Palestina, Boye no lo ha descartado: "Puede ser. Yo la verdad no me meto en su agenda cultural, pero ya le digo: él, organizar un concierto, no. Pero participar en uno, claro, ¿por qué no?".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sociedad/812366/1/valtonyc-asegura-regresa-espana-seis-anos-extranjero

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06