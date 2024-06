VÍDEO: Ayuso defiende que Madrid no es "máquina de fango" sino "azote de la corrupción" y ve a Sánchez "un matón"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en Madrid no son "una máquina de fango" sino que van a ser "el azote de la corrupción", porque no les tienen "ningún miedo".

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz del PSOE, Juan Lobato, la dirigente madrileña ha acusado a Sánchez de comportarse "como un matón" cuando fue a RTVE a "amenazar a los jueces y amenazar a los medios de comunicación" así como a "meterse por medio con la Comunidad de Madrid.

"No nos vamos a achantar en nada y vamos a decir las verdades, mientras ustedes ni en Cercanías, ni en seguridad, ni en nada hacen sus deberes", ha espetado, para a continuación acusar a los socialistas de comportarse "como auténticos matones políticos" y de ser "un completo desastre".

Por su parte, Lobato ha afeado previamente a la presidenta que no solo "no gestiona sino que no escucha" y la ha acusado de lanzar "insultos, odio y ataques todos los días". Para el socialista, Ayuso se comporta como si gobernar fuera "lo que pasa entre fiesta y fiesta" y entre "insulto e insulto".

"Usted está llevando a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al barro todos los días", ha lanzado el secretario general del PSOE-M, para a continuación espetar a la jefa del Ejecutivo regional que pasará a la "historia como la que insultaba".

