VÍDEO: Ábalos denunciará ante la Fiscalía las filtraciones de correos del 'caso Koldo'

El diputado del Grupo Mixto y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la revelación de informaciones relativas al llamado 'caso Koldo' y ha insistido en que sigue sin tener la condición de investigado en ese proceso.

Ábalos presentará una denuncia por descubrimiento y revelación de secretos por la "publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial" que afecta a un "no investigado" como es su caso y el de "otros ciudadanos corrientes", según ha indicado este miércoles en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Reporcha además que estas revelaciones no hayan sido objeto de reproche penal ni de investigación "por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal" y por tanto pedirá a la Fiscalía que investigue el "origen y el cauce de estas filtraciones".

Considera que con estas revelaciones se ha establecido un "estado de excepción de derechos y ya no existe derecho a la intimidad" no de personas que tienen relevancia pública como él si no de otras que "no tienen nada que ver" y que, según recrimina "ya han sido privados de sus derechos a la intimidad y el honor".

