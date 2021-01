Vicealcaldesa de Madrid asegura que "la UME ha hecho un gran trabajo en Madrid" pero que en la ciudad "no sobra nadie"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha llevado a cabo un "gran trabajo en Madrid" pero que en la ciudad, tras el paso del temporal 'Filomena', "no sobra nadie".

"Creo que en Madrid no sobra nadie. Tenemos que superar el tema partidos y ser conscientes de que aquí no sobra nadie. La UME ha hecho un gran trabajo en Madrid; tenemos que colaborar todos", ha manifestado en una entrevista con 'Antena3', recogida por Europa Press.

El pasado viernes, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior notificó a las autoridades municipales la retirada de la UME de la ciudad, pese a que desde el Ayuntamiento se les reiteró la petición de ayuda durante unos días más. "No me consta que hayamos pedido esa retirada, pero repito que aquí no sobra nadie", ha apostillado.

Sobre la apertura de los colegios en la capital, Villacís ha indicado que abrirán sus puertas aquellas en los que sea seguro hacerlo (se han detectado daños estructurales en un total de seis y desperfectos en once). En este punto ha explicado que "muchos de los que a lo mejor tienen desperfectos son compatibles con una actividad normal".