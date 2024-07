Varios vehículos resultan afectados por un incendio en una finca en Sa Indioteria

Varios vehículos estacionados en el barrio de Sa Indioteria, en Palma, han resultado afectados por un incendio declarado este martes.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el incendio se ha producido esta mañana en una finca privada situada en una travesía del Camí 140, próxima al depósito municipal de Son Toells.

No obstante, han señalado que el fuego no ha afectado el depósito ni los vehículos que se encuentran en este emplazamiento. En cambio, han sufrido daños varios vehículos particulares a causa del incendio, cuyas causas todavía no se han podido determinar.