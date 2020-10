Vara afirma que siguió en política en 2014 para "ayudar" al Rey "en su nueva responsabilidad" y aportar "estabilidad"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que cuando decidió continuar en política en 2014 fue "entre otras razones", aunque no la "única", para "ayudar al jefe del Estado en su nueva responsabilidad" aportando "humildemente" desde su posición "la estabilidad" que estuviera en su "mano".

"Doce veces he prometido lealtad al Rey en mi vida, doce veces he prometido guardar y hacer guardar la Constitución", ha resaltado Vara, toda vez que ha aseverado que "cuando decidí continuar en política en el año 2014, entre otras razones, no digo la única, fue por ayudar al jefe del Estado en su nueva responsabilidad, aportando humildemente desde mi posición política la estabilidad que estuviera en mi mano poder lograr".

Vara se ha pronunciado así al ser preguntado por las críticas de algunos miembros del Gobierno central a la monarquía durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Mérida junto a representantes de los agentes sociales y económicos de la región tras la firma del acuerdo para la puesta en marcha del VIII Plan de Prevención de Riesgos Laborales.