La vallisoletana Rut Carpintero recoge firmas para pedir un catálogo de prestaciones ortoprotésicas "bien financiado"

La vallisoletana Rut Carpintero, quien perdió sus extremidades tras una neumonía bilateral bacteriana, ha iniciado una campaña de recogida firmas para reclamar un catálogo de prestaciones ortoprotésicas "amplio y bien financiado" para "mejorar las condiciones de vida de las personas amputadas de España", quienes tienen que "hacer frente a un largo y costoso proceso de protetización".

A través de una petición en la plataforma Change.org, la vallisoletana ha recordado que el Ministerio de Sanidad es quien establece un catálogo común de prestación ortoprotésica, si bien este "no recoge productos esenciales".

En este sentido, ha advertido de que la financiación de la institución depende de cada una de las 17 comunidades autónomas y los criterios que se adoptan "no obedecen al bienestar ni a las oportunidades de integración social de los ciudadanos, sino a cuestiones presupuestarias". Esta diferenciación por regiones crea "grandes desigualdades" en el acceso a las prótesis, sillas de ruedas y demás soluciones ortoprotésicas, tal y como ha expuesto Carpintero.

Por todo esto, considera "fundamental" que la aplicación de un catálogo de prestaciones ortoprotésicas que es común "no genere desigualdades territoriales negativas, que se atienda a las circunstancias particulares para no disminuir las oportunidades de inclusión social y que las comunidades no hagan recaer el coste de los productos ortoprotésicos ni en el usuario ni en la ortopedia".

"Pido sus firmas porque es una cuestión de justicia garantizar la igualdad en el acceso a las herramientas necesarias para una vida digna y autónoma", ha clamado Carpintero.