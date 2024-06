Unai Sordo afirma que "personajes" como Le Senne son "un riesgo para la democracia"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha censurado este miércoles la actuación del presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne, por romper una fotografía de Aurora Picornell, fusilada durante el franquismo, y ha dicho que "personajes" como él son un "riesgo para la democracia.

"Los hijos y los nietos de los fascistas hacen cosas de fascistas, no me ha sorprendido porque son locos, pero me parece una imagen impresentable, arrancar la foto de una asesinada por el franquismo me parece un salto cualitativo, una falta de esta banda absolutamente lamentable", ha dicho a los medios en Almería.

"Creo que el Partido Popular debiera tomar nota de a qué personajes está poniendo al frente de instituciones, son un riesgo para la convivencia, son un riesgo para la democracia y no se les pueden consentir estas actitudes", ha aseverado.

Le Senne expulsó del pleno en el que el PP y Vox han dado el primer paso para derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares a dos diputadas socialistas que forman parte de la Mesa de la cámara por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil.

Antes de la salida de las diputadas, el presidente intentó quitar él mismo la foto de un ordenador y arrancó una parte de la imagen.