Una mujer denuncia que le dispararon con balines de escopeta mientras esperaba al autobús en Vallecas

Una mujer ha denunciado ante la Policía haber sido atacada con una escopeta de balines de plástico mientras esperaba en una parada de autobús situada en el madrileño distrito de Villa de Vallecas, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso ocurrió el pasado martes 18 de junio, cuando la afectada, Inés, aguardaba al autobús en la intersección de las calles Congosto y Puerto de Porzuna. De repente, recibió un impacto en la cabeza.

"El primer balín me golpeó en la cabeza, vi cómo rebotaba en el suelo, lo recogí y, cuando estaba a punto de subir al autobús, recibí otro impacto en el lateral del cuerpo", ha relatado hoy la víctima al programa '120 Minutos' de Telemadrid.

Inés se subió al autobús, pero durante el trayecto decidió regresar al lugar del ataque y llamó al 091. "Pasaron unos 20 minutos hasta que volví al lugar y la Policía me pidió que los esperara en una zona visible para que me encontraran. En ese momento, me volvieron a disparar, esta vez en la frente".

La víctima ha presentado una denuncia en la comisaría de su distrito por lo sucedido, acompañada de un parte de lesiones por los daños sufridos, ya que le han dejado varias marcas y numerosas molestias, aunque ninguna de gravedad

La Policía Nacional está investigando quién es el responsable de los disparos con una pistola de aire comprimido, armas prohibidas en la vía pública cuyo uso conlleva una sanción administrativa. En este caso podría añadirse además un delito de lesiones.