UGT y CC. OO. reclaman un Gobierno estable y progresista

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC. OO., Unai Sordo, han reclamado este lunes un Gobierno estable y de carácter progresista que cuente con una participación importante de Unidas Podemos, aunque no han entrado a determinar qué papel debe desempeñar la formación morada.

Para Álvarez, Unidas Podemos debe de jugar un "papel fundamental" para esta estabilidad de Gobierno, mientras que Sordo ha ido más allá y ha reclamado un "acuerdo fuerte" entre el PSOE y el partido que lidera Pablo Iglesias. Los dos sindicatos se han reunido esta tarde con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de En Marea-Unidas Podemos, Yolanda Díaz, en el Congreso.

Álvarez ha advertido de que la "simplificación" que se pueda hacer de la negociación como un "baile de sillas", además de "deslegitimar", no ayuda a avanzar en conseguir un programa para el futuro del país, que cree que es lo fundamental y lo que "se está haciendo".

"Es la pregunta del siglo", ha respondido al ser preguntado sobre si cree que debe haber ministros de Unidas Podemos y ha explicado que lo importante es garantizar que se pueda llevar a cabo el programa de un Gobierno progresista, una cuestión en la que cree que los protagonistas no son los sindicatos.

Por su parte, Sordo no ha querido decantarse sobre si debe haber un Gobierno de coalición o no, ya que eso es "la responsabilidad de los negociadores", pero sí ha insistido en que debe haber un Ejecutivo estable para no repetir el escenario de los últimos nueves meses, que solo podía entenderse como "preludio electoral".

Ha destacado que España necesita "reformas estratégicas" y ha insistido en que estas requieren de "acuerdos fuertes y gobiernos estables".

Entre las medidas que considera necesarias, UGT ha planteado la necesidad de "desmontar" las reformas realizadas por el PP, tanto la laboral como la de las pensiones, y hacer un política presupuestaria para que "pague más el que más tiene" y acometer las necesidades sociales del país.

También derogar normativas anteriores para que España sea un país "plenamente democrático" y que se puedan ejercer los derechos tanto de manifestación, como de huelga o de expresión con todas las garantías.