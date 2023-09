UGT critica el "desmantelamiento" de la Delegación de Agricultura en Córdoba

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha criticado este jueves las "notables deficiencias que están afectando seriamente" a la labor de los y profesionales de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, asegurando que se está procediendo a su "desmantelamiento".

A este respecto y según ha informado el sindicato en una nota, el secretario de de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT SP, Manolo Jiménez, ha afirmado que "las cifras pueden dar un ejemplo de en qué situación se encuentra esta delegación de la Junta en Córdoba", ya que "en 2019 había 253 trabajadores laborales en esta delegación y en cuatro años esta cifra ha descendido hasta tener 100 trabajadores menos en 2023", y eso "en una provincia que tiene la tasa de paro tan elevada es algo que es inasumible".

Jiménez ha acusado a la Junta de "aprovechar las jubilaciones, incapacidades temporales (IT) y cualquier proceso laboral para reducir esta plantilla", siendo llamativa "la situación de los cuatro centros Ifapa de la provincia", en los que "se está produciendo un verdadero desmantelamiento", y puso como ejemplo el de Cabra, donde "han pasado de siete a dos trabajadores, en un centro en el que antes se servían desayunos, almuerzos, cenas, y se hacían pernoctaciones y ahora nada, tan solo se dan desayunos, de los que se tienen que encargar el personal de limpieza y mantenimiento", sin ser su cometido.

El dirigente sindical se ha referido también a la situación en el resto de centros, "como el de Hinojosa del Duque, donde hubo una jubilación que no se ha cubierto, o el de Palma del Río en donde solo hay una persona contratada para todo el centro".

Por otra parte, Jiménez ha argumentado que "la calidad de las instalaciones y la inversión hecha con anterioridad en estos centros supone un desperdicio de estos recursos, que tanto pueden ayudar y suponer un soporte para el desarrollo de nuestra agricultura y ganadería", y "la misma situación se está dando en los laboratorios Agroalimentario y de Salud Animal".

Además, está establecido en el convenio "en el segundo trimestre de cada año", los trabajadores recibirán "ropa de trabajo, y a estas alturas", a punto de comenzar el cuarto trimestre, "aún no les ha llegado", recordando el sindicalista, por otro lado, que "UGT presentó el pasado año un conflicto colectivo en el que no hubo siquiera negociación, ya que la Junta se negó a dar datos o fechas y no ha tomado medidas al respecto". De hecho, "el sindicato se ve obligado, cada año, a denunciar" a la Junta, "porque no cumple con lo que ha firmado".

A ello se une que en las oficinas comarcales agrarias hay "personas contratadas como oficiales de segunda que realizan tareas de todo tipo, incluidas las de administrativo o auxiliar, algo inadmisible", y por eso el sindicato va a seguir "dando la batalla hasta que se cumplan las RPT asignadas", añadiendo Jiménez que "muchos de estos centros siguen funcionando gracias al sobre esfuerzo de las personas que trabajan en ellos, pero esto tiene un límite".

Por eso, desde UGT van "a trabajar hasta el final para acabar con esta lamentable situación, que nos hace pensar que, una vez más, la Administración andaluza deja morir de inanición a servicios públicos para proceder, posteriormente, a una privatización que llevan encubierta".