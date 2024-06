Ucrania.- EEUU asegura que no habrá cambios en su cobertura de baterías Patriot desplegadas en Polonia

Estados Unidos ha evitado este jueves hacer anuncios respecto al despliegue de baterías Patriot en Ucrania, insistiendo en que no habrá cambios en la cobertura de los sistemas antiaéreos estadounidenses situados en Polonia, escenario que se presentaba como una de las opciones para ceder rapidamente baterías a Ucrania, que reclama seis para proteger sus cielos de ataques rusos.

En rueda de prensa desde Bruselas, donde participa en la reunión de ministros de Defensa aliados, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha afirmado que la cuestión de enviar baterias Patriot a Ucrania está "una prioridad total", después de que Washington ya mandara uno y haya instado a otros aliados a dar el paso.

En todo caso ha reconocido no tener nuevos anuncios respecto a los sistemas antiaéreos. "Seguiremos trabajando en esto y estamos en constante contacto. Haremos todo lo que podamos para asegurar que Ucrania tiene los medios que necesita y que le llegan lo antes posible", ha afirmado.

Después de que medios estadounidenses hayan informado de que el presidente, Joe Biden, ha ordenado mandar una batería de las que Estados Unidos tiene ubicadas en Polonia, un viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk ha insistido en que este sistema será sustituido por otro, pero que en ningún caso Varsovia aceptará ceder sus defensas debido a la posición estratégica que ocupan.

Austin en todo caso ha evitado confirmar esta información, de hecho ha contestado que "no habrá cambios en la cobertura de los Patriot en Polonia", aunque ha reiterado el mensaje de que Washington hará todo lo posible para dar a Ucrania el material que necesita, al tiempo que ha aplaudido el paso de otros aliados como Italia que han ofrecido el sistema SAMP/T.

Durante la reunión del Grupo de Contacto de Ucrania, que ha tenido lugar en paralelo a la reunión ministerial de Defensa aliada, no se han producido movimientos respecto a las valiosas baterías, después de que Polonia haya vuelto a rechazar este jueves ceder sus sistemas y otros aliados como Grecia sigan sin mover ficha.

En el caso de España la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España mandará una segunda tanda de interceptores en cuestión de días a Ucrania para nutrir las baterías Patriot, pero no cederá el propio sistema antiaéreo. "España no va a enviar un sistema Patriot, entre otras razones porque los pocos que tenemos están siendo utilizados y alguno de ellos está en concreto en Turquía en una misión de la OTAN. Por lo tanto, en el momento actual no se plantea que España envíe ningún sistema Patriot", ha explicado en declaraciones a la prensa.