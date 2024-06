UAGR-COAG apoya el control de la producción en la DOC Rioja para recuperar el equilibrio y rentabilidad de viticultores

La UAGR entiende la "necesidad urgente de adoptar medidas tendentes a recuperar el equilibrio en las existencias de la DOC Rioja, lo cual pasa por disminuir el exceso de vino que acumulan sus bodegas". Unos excedentes que "no han llovido del cielo, sino que en gran parte son fruto de la política permisiva con la productividad que han adoptado cada año las organizaciones que generalmente aprueban las Normas de Campaña: Las grandes bodegas y algunas organizaciones agrarias siempre tienen la mano abierta para permitir la entrada en bodega de uvas por encima de los rendimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la DOC Rioja".

Contra esta "política productivista", que en cuanto han soplado vientos contrarios en los mercados "se ha demostrado muy perjudicial para la rentabilidad de los viticultores", la UAGR-COAG viene planteando varias propuestas para recuperar la rentabilidad del sector productor de la DOC Rioja. En concreto, respecto al control de la producción, la Unión plantea las siguientes:

No aprobación de ningún porcentaje para el vino sin amparo de la DOCa Rioja (desviaciones climatológicas, stock, etc.). Para evitar los problemas que puedan tener los viticultores en su última pesada entregada en la bodega, se aprobará un porcentaje mínimo sobre el rendimiento amparado de entrega máxima en bodega, porcentaje que irá a destilación obligatoriamente. No aprobación de crecimiento de masa vegetal y supresión de la bolsa de derechos pendientes de concesión.

Eliminación total del vino que pueda existir en stock vía destilación. La Unión quiere hacer especial énfasis en la prohibición para la siguiente vendimia de entrada de uva en bodegas con destino a vino de mesa, ya que este ha sido uno de los principales caballos de batalla del sindicato en las últimas décadas.

No es de extrañar las dificultades para reencontrar la senda del equilibrio si se tiene en cuenta que desde 2006, sumando la cantidad de uva para vino de mesa que se ha ido permitiendo año a año, se ha introducido en los depósitos de las bodegas prácticamente una añada completa: la suma de los porcentajes permitidos cada campaña alcanza el 94%, 400 millones de kilos de uva elaborados para competir directamente con el propio vino calificado como DOC Rioja.

Por este motivo, la UAGR-COAG "felicita a quienes por fin abandonan su apuesta por el vino de mesa, y aplaude las medidas tendentes a controlar las producciones, sin duda la mejor herramienta para que la rentabilidad devuelva la tranquilidad a los miles de viticultores riojanos que en estos momentos ven comprometido su futuro".