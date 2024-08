Tudanca se muestra "consternado" por la denuncia a Cepa por abusos a un menor y condena los "repugnantes" hechos

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, se ha mostrado "consternado e indignado" ante la denuncia e investigación al exprocurador socialista Juan Luis Cepa por presuntos abusos a un menor, un hecho "repugnante" ante el que ha expresado su "condena absoluta".

"Ante la denuncia de hechos tan repugnantes, condena absoluta, apoyo a la víctima y respuesta contundente", ha aseverado este martes, 20 de agosto, el líder socialista en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

Asimismo, ha subrayado que no se le ocurre "nada peor" que unos hechos de este tipo, si bien ha incidido en que espera que "no sea cierto". Sin embargo, ha defendido que ante la investigación en la que está involucrado Cepa, "no puede haber tibieza alguna".

"Hasta las últimas consecuencias", ha concluido Tudanca, quien ha compartido un vídeo de la rueda de prensa de este martes de la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, en el que condena "cualquier tipo de abuso".

En la mencionada intervención, Sánchez ha asegurado que desconocía la investigación en la que estaba involucrado el exprocurador socialista por presuntos abusos a un menor hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad informó sobre la situación.